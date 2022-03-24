Оккупанты третьи сутки блокируют гуманитарную колонну для Мариуполя — Верещук

Из города удалось эвакуировать часть людей.

Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении сообщила о ситуации в блокадном Мариуполе по состоянию на 24 марта.

"Из города Мариуполь на собственном транспорте в Запорожье сегодня досталось 2717 мариупольцев. К сожалению, кафиры уже третьи сутки не дают разрешения для заезда в город гуманитарной колонны, однако мы не оставляем попыток. Все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из города Бердянск, грузовики из гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать российского блокпоста перед въездом в город.

Сегодня нам удалось добиться освобождения всех водителей и спасателей ГСЧС, которые были захвачены в городе Мангуш два дня назад", — отметила она

Напомним, что в четверг, 24 марта, в Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров, которым удалось увлечь 3343 человека.