Оккупанты третий раз за неделю обстреляли один из домов в центре Северодонецка (фото)

Оккупанты третий раз за неделю обстреляли один из домов в центре Северодонецка (фото)

Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

Оккупанты в Луганской области третий раз за неделю попали в один из домов в центре Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе – там расположены только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане. Каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что сейчас собственного дома у этих людей уже практически нет", — рассказал Гайдай.

За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пять объектов жилого фонда, в Лисичанске – два.

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Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная. Вооруженные силы Украины непреклонно удерживают позиции.

"Вчера на линии фронта в Луганской и Донбассе они отбили 6 атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", — уточнил Гайдай.

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