Оккупанты три раза атаковали позиции ВСУ на Востоке, но потерпели поражение и потери

Оккупанты три раза атаковали позиции ВСУ на Востоке, но потерпели поражение и потери

Украинские защитники уничтожили 70 оккупантов.

В течение 28 марта на Восточном направлении российские военные оккупанты 3 раза атаковали позиции украинских защитников, однако потерпели поражение от ВСУ.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

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В результате чего оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:

личного состава – до 70;

танков – 7;

БМП – 4;

БПЛА – 2.

"Наши воины продолжают утилизацию рашистской техники и самих орков. Русский "Ванька" и "Петька", боитесь? Может, следующими будете именно вы?", — предупредили украинские воины россиян.

Следует отметить, что рейх Российской Федерации продолжает терять своих командиров. В понедельник, 28 марта, ВСУ ликвидировали начальника мотострелковой дивизии 58-й армии России.

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