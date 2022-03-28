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Оккупанты три раза атаковали позиции ВСУ на Востоке, но потерпели поражение и потери

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Оккупанты три раза атаковали позиции ВСУ на Востоке, но потерпели поражение и потери

Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Украинские защитники уничтожили 70 оккупантов.

В течение 28 марта на Восточном направлении российские военные оккупанты 3 раза атаковали позиции украинских защитников, однако потерпели поражение от ВСУ.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

В результате чего оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:

  • личного состава – до 70;
  • танков – 7;
  • БМП – 4;
  • БПЛА – 2.

"Наши воины продолжают утилизацию рашистской техники и самих орков. Русский "Ванька" и "Петька", боитесь? Может, следующими будете именно вы?", — предупредили украинские воины россиян.

Следует отметить, что рейх Российской Федерации продолжает терять своих командиров. В понедельник, 28 марта, ВСУ ликвидировали начальника мотострелковой дивизии 58-й армии России.

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