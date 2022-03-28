Оккупанты три раза атаковали позиции ВСУ на Востоке, но потерпели поражение и потери

Украинские защитники уничтожили 70 оккупантов.
В течение 28 марта на Восточном направлении российские военные оккупанты 3 раза атаковали позиции украинских защитников, однако потерпели поражение от ВСУ.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
В результате чего оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:
- личного состава – до 70;
- танков – 7;
- БМП – 4;
- БПЛА – 2.
"Наши воины продолжают утилизацию рашистской техники и самих орков. Русский "Ванька" и "Петька", боитесь? Может, следующими будете именно вы?", — предупредили украинские воины россиян.
Следует отметить, что рейх Российской Федерации продолжает терять своих командиров. В понедельник, 28 марта, ВСУ ликвидировали начальника мотострелковой дивизии 58-й армии России.
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