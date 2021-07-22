Оккупанты трижды нарушили режим "тишины": один военный подорвался на мине

Оккупанты трижды нарушили режим "тишины": один военный подорвался на мине

Погибших — нет.

За прошедшие сутки, 21 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 22 июля.

В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Неподалеку Песков оккупанты применяли минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. У Марьянки — минометы 120-го калибра.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Его госпитализировали. Сейчас состояние раненого — удовлетворительное.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке. Ситуацию в ООС называют контролируемой.

По состоянию на утро 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе от 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500 ", — говорится в сообщении.

Под огнем Луганская и Донецкая области: снова обстрелы вдоль всей линии фронта, есть раненные

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку