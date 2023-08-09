Оккупанты трижды обстреляли Никопольщину: погиб юноша, есть разрушения (фото)

В результате обстрела погиб 18-летний юноша, еще трое мужчин получили ранения.

Российские оккупанты трижды обстреляли Никопольщину в ночь на 9 августа, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Сети.

"Трагическая ночь... С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую громаду", — говорится в заявлении.

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В результате обстрелов погиб 18-летний парень. Пострадали три человека – мужчины в возрасте 21, 35 и 44 года, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Что касается разрушений, то в результате вражеской атаки повреждена церковь, пять частных домов, два хозяйственных сооружения, авто, несколько линий электропередач.

Последствия обстрела Никопольщины в ночь на 9 августа / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Никопольщины в ночь на 9 августа / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, российские захватчики обстреливали Никопольщину и 8 августа. Так, враг устроил четыре обстрела из тяжелой артиллерии и "Града". В результате в Никополе были повреждены два лицея, админздание, 12 частных домов, два хозяйственных сооружения, авто, газопровод и четыре линии электропередач.

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