Оккупанты тянут захваченные украинские территории в Россию — ГУР

Россия рассматривает возможность включения захваченных юго-западных территорий Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

О разработке соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючковым.

Одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе новоназначенным "председателем горсовета" Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали "праздник".

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Ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.

На заказных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Оккупанты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.

На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку". Россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

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