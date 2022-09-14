"Оккупанты убегали, как мыши": десантники рассказали, как освобождали Изюм (видео)

Россияне оставляли своих раненых собратьев и технику, а одного своего раненого даже пристрелили.

Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковщину, а оккупанты убегали от них.

Об этом говорится в сюжете на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм в мирную жизнь.

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"Мы это сделали. Оккупанты сопротивлялись, но против наших это было бесполезно. Не родились еще такие. Был наш крайний бой, я два часа был зажат в "коридоре" со своим отделением. Но через два часа мы их "сделали", – рассказал один из десантников.

По словам защитников, россияне оставляли своих раненых собратьев и технику, а одного своего раненого даже пристрелили.

"Они бежали, как мыши. Бежали и бросали все — технику, своих людей. Был даже один раненый, которого застрелили, чтобы быстрее бежать. Когда мы взорвали "Урал" с БК, то бахнуло так, что яма была глубиной два метра и в ширину пять метров. Уничтожили два танка", – рассказывают десантники.

Также бойцы нашли на брошенных россиянами позициях газету "Красная звезда" Минобороны России, в которой рассказывается, как весь мир "вздрагивает" от мощи российской армии.

"Мы будем бороться, пока мы живы. А когда нас не будет – будут другие", – подытожили украинские защитники.

Ранее в Мининфраструктуры показали состояние дорог на освобожденной территории Харьковщины.

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