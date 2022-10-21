Оккупанты убегают на левый берег возле Херсона: Гуменюк рассказала о ситуации на юге

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупационные войска собираются бежать на левый берег Днепра возле Херсона.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"Все помнят об угрозе по объектам критической инфраструктуры. Это оправдано в определенной степени в глазах врага тем, что они не имеют успеха непосредственно на наземном фронте и применение авиации у них замедлено на данный момент. Использование ракет и обстрелов реактивными системами залпового огня в определенной степени осложнено из-за нарушения логистики на нашей зоне ответственности. И также есть у них понятный нам на данный момент месседж, что они пытаются перебазироваться на левый берег", – сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты не прекращают сеять пропаганду и обвинять Украину в том, что сделали сами.

"На самом деле они продолжают педалировать тему своей пропаганды. Они нагнетают ситуацию с техногеном, как мы уже говорили. Они нагнетают ситуацию о вероятности подрыва Каховской ГЭС, хотя знаем, что они ее заменяли и даже выгнали всех сотрудников украинских, оставив только свой персонал. Это опять же косвенное доказательство проводимых там мероприятий, пытаясь обустроить альтернативную переправу, они даже свой личный состав переодевают в намародерене имущество, не успевая снимать даже ценники и бирки с гражданской одежды, которые украли из магазинов. обстрел, поражение, то визуализация процесса должна выглядеть как нападение Вооруженных сил на гражданских граждан", – отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что украинские военные не бьют по критической инфраструктуре и переправам, где находится гражданское население.

Хочу заметить. Во-первых, мы не ведем огонь по объектам критической инфраструктуры, что может угрожать гражданскому населению. Во-вторых, мы не обстреливаем переправы, когда знаем, что там гражданское население, а мы отслеживаем эту ситуацию очень тщательно и в этом нам помогают силы на Херсонщине и в частности Силы сопротивления. Поэтому такая пропаганда возвращена самими пропагандистами в соответствующее русло, направленная на подготовку того, что враг готовится сам послужить причиной, а затем обвинить Силы обороны Украины" – сказала она.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват телефонного разговора боевика "ЛДНР" в Херсонской области, которое свидетельствует, что оккупанты боятся контрнаступления.