Оккупанты убегают с награбленным в РФ — Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковском направлении

Однако враг продолжает совершать террористические действия и размещает своих военнослужащих в учебных заведениях.

В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и убегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в 18:00 11 сентября.

"В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный. пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей", — отметили в штабе.

Враг продолжает совершать террористические действия и размещает своих военнослужащих в учебных заведениях. В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых, вокруг здания размещено около 10 единиц военной техники.

Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

Идет освобождение населенных пунктов от российских захватчиков. В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах. В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики изгнали всех местных жителей Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных.

За текущие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла пять ударов. Поражены четыре скопления живой силы и военной техники противника и один зенитный ракетный комплекс. Утраты неприятеля уточняются.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск.

Ранее сообщалось, что на 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

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