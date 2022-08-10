Оккупанты убегут из Донбасса и Крыма: Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российские оккупанты сбегут со всех временно оккупированных территорий государства.

Президент также призвал жителей оккупированных территорий передавать любую важную информацию об оккупантах украинским спецслужбам и военным.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 10 августа.

"Третья вещь. Хочу сказать ее именно сейчас жителям временно оккупированной территории. Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна — это бегство. В лучшем случае. Если успеют", — заверил Зеленский.

Он напомнил, как ВСУ изгнали российскую армию из северных областей, с острова Змеиного.

"Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и вообще с юга нашего государства. Будет время, когда они убегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма... И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь. Если вы владеете любой важной информацией о враге, пожалуйста, сообщите ее безопасным для себя способом нашим спецслужбам, нашим военным. Если знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом", – призвал президент.

Он также попросил помогать украинцам на оккупированной территории, которые остались сами или без связи.

"Говорите с ними, поддерживайте их, рассказывайте им о нашей борьбе и о возможности эвакуироваться на свободную территорию. Оккупанты используют наших людей для прикрытия своих ударов как живой щит. Украина вернет все свое, и должна сохранить больше жизней", — сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал, что провел в этот день несколько важных совещаний, в частности, по программе быстрого восстановления освобожденных территорий.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что завершить активную фазу войны в Украине жизненно необходимо до наступления зимы.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 10 августа 2022 года

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