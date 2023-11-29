Оккупанты убили 7-летнего ребенка на Сумщине и выпустили более 770 снарядов по Херсонщине: как прошла ночь

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 29 ноября, и как прошла ночь в Украине.

Хмельницкая область

Ночью во время очередной вражеской атаки в области работали силы ПВО. Информация о пострадавших, травмированных не поступала. Данные уточняются. В результате атаки в Шепетовском районе повреждено помещение агропредприятия. Все соответствующие службы работают.

Черниговщина

За сутки – три обстрела (64 взрыва). Враг из минометов обстреливал Корюковский и Новгород-Северский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне совершили три обстрела приграничных территорий и населенных пунктов области. Зафиксировано девять взрывов из минометов (семь взрывов) и артиллерии (два взрыва) Обстрелам подверглись Краснопольская, Дружбовская и Зноб-Новгородская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 106 взрывов. Под обстрелами были Краснопольская, Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Свеская громады.

В Середино-Будской громаде в результате обстрелов погибли три человека: ранения получил 7-летний ребенок, умерший в медицинском учреждении, и три человека, среди которых и отец ребенка, получили ранения.

Повреждены семь частных домов, многоквартирный дом и частный магазин. В Белопольской громаде в результате обстрела повреждены жилой дом и микроавтобус.

Запорожская область

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 153 удара по 26 населенным пунктам области. 111 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Белогорья, Затишье, Новоселовки, Волшебного, Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты совершили два ракетных удара по Запорожью, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадном, Полтавке, Степногорске и Малым Щербакам, 8 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Малой авиационными снарядами по Роботиному и Новодаровке. Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В результате ракетного удара по Запорожью пострадала 25-летняя женщина и 39-летний мужчина. В Степногорске ранения получили мужчины 38 и 58 лет. Атака вражеского дрона-камикадзе унесла жизни 67-летней жительницы Степногорска.

Днепропетровщина

Ночью агрессор из тяжелой артиллерии обстрелял Никопольщину. Погибших и пострадавших нет.

Вчера в результате утренних обстрелов погиб человек в Никополе, еще двое ранены. Впоследствии россияне направили на город дроны-камикадзе. Есть пострадавший среди гражданских – 43-летний мужчина.

В общей сложности Никопольщина пережила за день с десяток атак. По районному центру и Марганецкой громаде враг бил из тяжелой артиллерии. Попал и несколькими дронами. Повреждены админздание, коммунальное, два промышленных предприятия, три многоэтажки и 13 частных домов.

В одном из домов из-за обстрела загорелась квартира. Огонь потушили. Также побиты семь авто – грузовых и легковых. Задело и линии электропередач и газопроводы. Вечером в области работала ПВО. Защитники неба уничтожили восемь беспилотников в Павлоградском, Новомосковском, Криворожском и Днепровском районах.

Харьковщина

Артиллерийские и минометные обстрелы врага претерпели Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки, где Силами обороны отбито пять атак. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Ивановки и Степной-Новоселовки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

Вчера в результате удара КАБ по с. Подолы Купянского района повреждены два частных домовладения и учебное заведение.

В результате удара КАБ по с. Куриловка разрушен частный дом, еще два дома повреждены.

В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждены 10 частных гаражей, магазин, двухэтажное коммерческое здание, частично разрушено здание супермаркета, повреждено двухэтажное здание, повреждено здание супермаркета "АТБ-Маркет", здание Волчанской военной администрации.

Луганщина

В Невском за вчера раздалось 35 взрывов после вражеских обстрелов. По предварительной информации, никто не пострадал. Также противник открыл огонь по территории Серебрянского леса. За сутки оккупанты совершили 138 обстрелов (549 снарядов).

Донетчина

Под огнем рашистов за прошедшие сутки: Авдеевка, Торецк, Покровск, Константиновка, Северное, Нью-Йорк, Ижевка, Новоукраинка, Петровка, Щербиновка, Бердичи. Повреждены 16 жилых домов (из них два – многоквартирные), аптечный пункт, два здания шахты, 23 гражданских автомобиля, здание "Фенольного завода", три гаража. На Донетчине за сутки: семь раненых.

Николаевщина

В течение суток в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР". Вчера вражеские обстрелы подверглись Куцурубской общине, в результате чего между селами Днепровское и Солончаки повреждены опоры передач и высоковольтный кабель. Пострадавших нет.

Также вчера под артиллерийским огнем была акватория Очаковской громады. Без пострадавших.

Одесчина

Вчера вечером враг атаковал ударными дронами. Силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью один Shahed-131/136. Предварительно – без последствий.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 128 обстрелов (778 снарядов), из них по г. Херсон – пять обстрелов (21 снаряд). Рашисты попали в районы 28 населенных пунктов области; административное здание в Бериславском районе.

Оккупанты обстреляли село Львове Тягинского общества. Во вражеский артиллерийский удар попал 40-летний местный житель, получил травму и ранение руки.

В Дудчанах вражеским огнем повреждены жилые дома. В больницу доставили раненую 64-летнюю женщину.

Также враг атаковал и Берислав. В результате сброса взрывчатки на гражданский автомобиль пострадал 48-летний мужчина.

В результате вражеского обстрела с. Томарино ранения получил 60-летний мужчина. В Змиевке оккупанты уничтожили административное здание, а также избили дома местных. За сутки по области четыре человека получили ранения.

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