Оккупанты убили бабушку и ее 12-летнюю внучку в Донецкой области

Российская армия нанесла удар по поселку Мемрик Покровского района Донецкой области. Предварительно, оккупанты атаковали населенный пункт с РСЗО "Град". Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внук 12 лет.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

2 мая в 18:30. вражеский снаряд попал по частному сектору, попав в припаркованный у домовладения автомобиль. В результате удара 65-летняя бабушка и ее внучка получили смертельные ранения.

"35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения разной степени тяжести. Врачи диагностировали у них осколочные и минно-взрывные травмы. На момент обстрела местные жители находились во дворах домов", — заявили в прокуратуре.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 2 мая россияне атаковали город Дергачи Харьковской области пострадали восемь детей, которые на момент удара были в спортивном клубе.

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