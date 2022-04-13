Оккупанты убили близкого человека alyona alyona: "Пусть горят в аду"

Артистка поделилась печальной новостью.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала, что оккупанты убили близкого для нее человека.

В своем Instagram исполнительница поделилась, что российские военные убили ее кума, который защищал территорию Украины от захватчиков.

"С сегодняшнего дня мой кум на небе. Он мужественно защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду", — написала исполнительница.

alyona alyona рассказала о гибели близкого человека / instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, во время войны многие украинские знаменитости начали помогать украинцам. Мужчины пошли в терроборону, а женщины стали помогать в тылу.

Alyona alyona вернулась в родную Барышевку, что под Киевом, и во время войны стала фасовщицей лекарств.

alyona alyona / пресслужба каналу "1+1"

"Я сначала занималась только информационной деятельностью, много давала интервью зарубежным СМИ. Я поняла, что потихоньку ко мне приходит уныние и надо отвлечь себя и работать физически. Аптека расположена в доме, где живут родители. Меня попросили фасовать лекарства, показали, где какие препараты. И я за эти дни уже знаю, чем чаще болеют украинцы, на что есть дефицит", — отметила реперка.

Читайте также: