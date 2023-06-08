Оккупанты убили целую семью на Донетчине — дедушку, его сына и 4-летнего внука

Еще две девушки и двое мальчиков в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения.

В результате обстрела города Украинск Донецкой области оккупантами погибла целая семья и ранены еще четыре ребенка в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Донецкая областная прокуратура осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных оккупантами.

"7 июня 2023 года, около 19:45, жилые кварталы г. Украинск подверглись, вероятно, артиллерийскому обстрелу. В результате атаки погибла целая семья — дедушка, его сын и 4-летний внук. Еще две девушки и двое мальчиков в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения. Кроме того, на месте происшествия оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине", — говорится в сообщении.

Окончательное количество жертв устанавливается.

Напомним, 7 июня россияне атаковали восемь общин Сумщины. Зафиксировано 153 взрыва и 17 обстрелов. По данным ОВА, к счастью, погибших или пострадавших нет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.