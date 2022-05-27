Оккупанты убили четыре человека в Северодонецке, одного мужчину в Камышевахе: какая ситуация в Луганской области

В Северодонецке четверо погибших, еще один мужчина был убит российским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горском в течение последней недели.
В Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
На протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.
"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне бьют по жилым кварталам непрерывно", — отмечает Гайдай.
Так, 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все – в старых районах города. Двое из них – одновременно возле одной многоэтажки. Добавились и повреждения жилого фонда – 11 многоквартирных и один частный дом. И это исключительно в Северодонецке. Подсчитали количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал.
В Попаснянской и Горской громадах разрушенного жилья – не перечислить. Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, девять – в Горном, восемь – в Тошковке, четыре – в Почечном, три – в Николаевке, отметил глава ОВА.
Гайдай также добавил, что за минувшие сутки также были отбиты двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями ПВО сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БпЛА типа "Орлан-10".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 93-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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