Оккупанты убили четыре человека в Северодонецке, одного мужчину в Камышевахе: какая ситуация в Луганской области

Оккупанты убили четыре человека в Северодонецке, одного мужчину в Камышевахе: какая ситуация в Луганской области

В Северодонецке четверо погибших, еще один мужчина был убит российским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горском в течение последней недели.

В Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.

"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне бьют по жилым кварталам непрерывно", — отмечает Гайдай.

Так, 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все – в старых районах города. Двое из них – одновременно возле одной многоэтажки. Добавились и повреждения жилого фонда – 11 многоквартирных и один частный дом. И это исключительно в Северодонецке. Подсчитали количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал.

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В Попаснянской и Горской громадах разрушенного жилья – не перечислить. Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, девять – в Горном, восемь – в Тошковке, четыре – в Почечном, три – в Николаевке, отметил глава ОВА.

Гайдай также добавил, что за минувшие сутки также были отбиты двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями ПВО сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БпЛА типа "Орлан-10".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 93-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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