Оккупанты убили гражданских на Днепропетровщине и били по Запорожью: как прошла ночь в регионах

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра и как прошла ночь.

Черниговщина

За сутки – один обстрел из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили два минометных обстрела пограничья. Зафиксировано четыре взрыва. Обстрелам подверглись Эсманская и Середино-Будская громады. Предварительно – без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили пять обстрелов приграничья. Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелам подверглись Эсманская, Шалыгинская, Юнаковская и Середино-Будская громады. Предварительно – без последствий.

Запорожская область

Враг совершил 43 обстрела по 15 населенным пунктам Запорожской области: трижды бил по Ольговскому и Волшебному с РСЗО, 40 ударов с артиллерии по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Ольговскому, Новодаровке, Малиновке, Полтавке, Малой Токмачке. Зафиксировано 37 повреждений жилых построек, коммуникаций и имущества жителей. Во время артобстрела Орехова в своем доме погибла местная жительница, ее 59-летний мужа с травмами оперативно доставили в больницу. Кроме того, госпитализирован раненый 52-летний житель Преображенки и 59-летняя женщина, которая попала под обстрел вблизи Павловки.

Днепропетровщина

Ночью агрессор ударил по Марганецкой громаде, что на Никопольщины. Применил тяжелую артиллерию. Прошло без пострадавших.

Вчера по Никополю враг ударил из тяжелой артиллерии. Произошло прямое попадание в промышленное предприятие – погибли 51-летняя женщина и 50-летний мужчина, работавшие на предприятии. Еще один мужчина 49 лет получил ранения. В настоящее время он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Уды, Красная Заря, Одноробовка в Богодуховском районе; Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Пильная, Казачья Лопань, Мороховец и Лукьянцы — в Харьковском районе; Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Волоховка, Бударки, Землянки — в Чугуевском районе; Чугуновка и Отрадное – в Купянском районе.

Также на Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестово. Вчера вечером враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Луганщина

Россияне сосредоточили усилия на атаках на Стельмаховку, все их попытки были остановлены защитниками Украины. Нанесен очередной удар по Белогоровке. Населенный пункт захватчики обстреляли еще из артиллерии. За сутки противник совершил 107 обстрелов (497 снарядов).

Донетчина

За прошедшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов, обстреляли пять населенных пунктов: Дружковку, Авдеевку, Красногоровку, с. Макаровка, с. Новый Комар. Повреждены 17 объектов: 13 жилых домов (из них шесть – многоквартирных), гараж, гражданский автомобиль, водопровод, дорожное покрытие. За сутки в Донецкой области: один человек погиб, один — ранен.

Николаевщина

Вчера и сегодня утром фиксировались вражеские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера враг наносил удары по г. Очаков – пострадавших нет.

Вчера вечером враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Прошло без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 55 обстрелов (264 снаряда), из них по г. Херсон — четыри обстрела (14 снарядов). Оккупанты попали в районы 21 населенного пункта области; повреждено здание дома культуры (с. Михайловка), здание музыкальной школы (с. Белозерка), сооружения канализационной станции (г. Херсон). В результате российской агрессии два человека получили ранения.

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