Оккупанты убили гражданских в Запорожской области и повредили аммиакопровод: ситуация в регионах 11 июня

Ночь против 11 июня в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра и как прошла ночь на 11 июня.

Черниговщина

За сутки – один обстрел, Черниговский район – из артиллерии, без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром враг совершил 10 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 169 взрывов. В Середино-Будской громаде поврежден жилой дом.

Белопольская громада – после полуночи произошла атака группы из четырех враждебных БпЛА типа "Shahed" по объектам в городе Белополье. Произошли попадания в три объекта гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 23 обстрела. Зафиксировано 136 взрывов. Под обстрелы попали Белопольская, Краснопольская, Эсманская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Путивльская, Великописаревская громады.

Запорожская область

За прошедшие сутки – 71 вражеский удар. Под огнем оказались 18 населенных пунктов: авиаудары по Ольговскому и Новопавловке, трижды атаковали с БПЛА Малиновку, Малые Щербаки, 10 ударов с РСЗО по Гуляйполю, Волшебному, Темировке и 56 артобстрелов по Орехову, Гуляйполю, Степовому.

Разрушены 19 гражданских объектов, двое жителей прифронтовой зоны погибли, один — ранен.

Днепропетровщина

Враг продолжает обстреливать Никопольщину. Вчера попал по Покровской громаде. Ударил по одному из сел из тяжелой артиллерии. Ночью ПвК "Схід" сбили три вражеских беспилотника. Направляли на область и тяжелую артиллерию. Били из нее по Марганецкой громаде Никопольщины. Обошлось без жертв. Остальные последствия атаки уточняются.

Харьковщина

Минувшей ночью враг ударил тремя БПЛА "шахед" по территории газового предприятия Богодуховского района. Повреждена емкость с газоконденсатом. Последствия были ликвидированы.

Вчера враг также обстрелял насосную станцию в с. Западное Купянского района, зафиксировано попадание. Утечки аммиака нет. Без пострадавших.

В с. Лиман Первый Купянского района в результате артобстрела повреждена линия магистрального аммиакопровода. Выход аммиака не зафиксирован. В с. Куриловка Купянского района в результате вражеских обстрелов поврежден дом. Без пострадавших.

Луганщина

За сутки противник совершил 101 обстрел (443 снаряда). Под постоянным огнем россиян – Невское. Враг обстреливает населенный пункт из ствольной и реактивной артиллерии и самолетов. Также под артобстрелы попали Новоселовское и Белогоровка. Украинские защитники там крепко держат оборону.

В Рубежном наблюдается засилье мародеров. Вслед за Северодонецком в Рубежном местном коллаборанты начали отслеживать места, откуда можно совершить мобильный звонок.

Донетчина

За прошедшие сутки россияне совершили 22 обстрела. Обстреляли 15 населенных пунктов: Курахово, Дружковка, Авдеевка, Торецк, Лиман, Часов Яр, Красногоровка, Железное, пгт Щербиновка, пгт Северное, с.Богоявленка, с.Семеновка, с.Шахтерское, с.Нетайлово, с. Рай-Олександровка.

Повреждены 30 жилых домов, пять хозяйственных построек, ЛЭП, четыре здания больницы, гражданский автомобиль, грузовой автомобиль. За сутки ранено восемь человек.

Николаевщина

Вчера вражеским обстрелам подвергся г. Очаков, в результате чего произошло возгорание на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 41 обстрел (247 снарядов), из них по г. Херсон – семь артиллерийских обстрелов (32 снаряда).

Оккупанты попали в районы 20 населенных пунктов области. Из-за вражеских обстрелов в Херсоне ранения получили двое волонтеров. Всего за сутки в результате российской агрессии пять человек получили ранения.

После подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта. В воде – 3 784 дома. Вода понемногу отступает, к утру уровень составляет 4,19 м.

На Правобережье эвакуированы 2716 человек. На Левобережье скорость спада воды снизилась. Оккупанты отбирают у людей лодки и вывозят имущество украинцев из затопленных домов.

Напомним, ВСУ уничтожили шесть "шахедов" в результате очередной атаки на Украину.

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