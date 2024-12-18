Оккупанты убили и ранили гражданских в Херсоне — в прокуратуре сообщили подробности

Оккупанты в очередной раз атаковали дроном гражданское авто — начато расследование.

Оккупанты в очередной раз сбросили взрывчатку на гражданское авто в Херсоне, в результате чего погиб человек.

Согласно сообщению Офиса генерального прокурора, начато досудебное расследование.

"По данным следствия, 18 декабря около 17:00 военные армии РФ атаковали дроном гражданский автомобиль в Корабельном районе Херсона. В результате сброса взрывчатки погиб мужчина, еще один гражданский находившийся в автомобиле получил ранения и госпитализирован", — заявили у генпрокурора.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Напомним, 18 декабря в нескольких областях Украины объявили тревогу из-за движения БПЛА.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.