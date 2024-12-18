Оккупанты убили и ранили гражданских в Херсоне — в прокуратуре сообщили подробности

Оккупанты в очередной раз атаковали дроном гражданское авто — начато расследование.
Оккупанты в очередной раз сбросили взрывчатку на гражданское авто в Херсоне, в результате чего погиб человек.
Согласно сообщению Офиса генерального прокурора, начато досудебное расследование.
"По данным следствия, 18 декабря около 17:00 военные армии РФ атаковали дроном гражданский автомобиль в Корабельном районе Херсона. В результате сброса взрывчатки погиб мужчина, еще один гражданский находившийся в автомобиле получил ранения и госпитализирован", — заявили у генпрокурора.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.
Напомним, 18 декабря в нескольких областях Украины объявили тревогу из-за движения БПЛА.
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