Оккупанты убили известного херсонского волонтера: детали

Цинические российские террористы убили еще одну херсонскую волонтер. Жертвой врага стала Ирина Байраченко.

Об этом сообщает Херсонская МВА.

Херсонська волонтерка Ірина Байраченко

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Как отмечается, волонтер попала под вражеский обстрел. Медики пытались спасти ее, но, к сожалению, она скончалась в больнице.

"Пани Ирину знали далеко за пределами Антоновского старостата, где она заботилась о брошенных и беспризорных животных, стариках, всех нуждающихся. Несмотря на безжалостные обстрелы Кондейки со стороны российских террористов, она оставалась там и делала добро для всех, кому это было крайне нужно. Волонтер помогала и нашим защитникам", — говорится в сообщении.

Месяц назад Ирина Байраченко получила благодарность за ее позицию, патриотизм и сердце.

"Женщине навеки 42. У нее осталась дочь-школьница", — констатировали в ведомстве.

Ранее возросло количество жертв в результате атаки дрона на автобус в Шуменском микрорайоне Херсона 6 января. К сожалению, из-за тяжелых ранений погибла женщина.

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