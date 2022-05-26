Оккупанты убили людей и уничтожили здания: установили генерала, который приказал обстрелять Запорожскую область

Прокуратура сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему обстреливать Запорожскую область.
Из-за действий оккупанта погибли местные жители, была уничтожена инфраструктура области и жилые дома.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что в марте 2022 года генерал-лейтенант командующий 58-й армией южного военного округа вооруженных сил РФ отдал приказ обстрелять населенные пункты Запорожской области. В результате погибли мирные жителей и была повреждена инфраструктура и жилые дома в регионе.
Российскому генералу заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области при оперативном сопровождении отдела контрразведывательной работы УСБУ в Запорожской области", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты не прекращают обстрелы Николаевской области. Так, за сутки в результате действий врага ранены 14 человек, есть погибшие.
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