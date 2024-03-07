Оккупанты убили мужчину и атаковали частные дома на Черниговщине

Тело мужчины обнаружили у воронки от взрыва соседи.

Россияне в четверг, 7 марта, обстреляли приграничье села Семеновской громады Новгород-Северского района. В результате атаки погиб 51-летний мужчина.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Черниговщина. На пограничные россияне убили мужчину и атаковали частные дома. Российская армия произвела обстрелы пограничных сел Семеновской громады Новгород-Северского района", — говорится в сообщении.

Тело мужчины обнаружили у воронки от взрыва соседи.

Обстрел Черниговщины 7 марта

Кроме того, разрушился частный дом в одном из сел Семеновской громады. Хозяин дома находился в доме и чудом уцелел.



Полицейские документировали последствия российских атак.

Добавим, российские оккупанты обстреляли Херсон утром 7 марта, в результате чего нанесли разрушения и ранили мужчину.

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