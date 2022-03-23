Оккупанты убили отца 14-летнего Юры у него на глазах, а его пытались застрелить в голову

Оккупанты убили отца 14-летнего Юры у него на глазах, а его пытались застрелить в голову

У них с папой на одежде были белые повязки, однако русскому оккупанту было безразлично.

На глазах 14-летнего Юрия Нечипоренко российский военный расстрелял его отца. Мальчика оккупант ранил, однако Юра смог убежать. Вместе с братьями и мамой они выбрались из Бучи. Семья хотела бы, чтобы о военных преступлениях, совершаемых русскими военными, знал весь мир. А в генеральной прокуратуре была создана платформа, где собирается вся информация и доказательства преступлений России против гражданского населения.

Об этом говорится в ТСН.

Юрий 14. Их многодетную семью война застала дома, в Буче. Это был 21 день войны. Они с отцом Русланом Нечепуренко на велосипедах поехали в центр Бучи за лекарствами и продуктами. На улице Тарасовской им к ним вышел русский солдат. «Мы подняли руки, папа сказал, что у нас нет оружия, ничего такого, что представляет угрозу российской армии», — рассказывает в больнице мальчик.

У них с папой на одежде были белые повязки, однако русскому оккупанту было безразлично. На глазах Юры расстреляли его отца. Военный начал стрелять и в ребенка. Сначала в руку – Юра упал. Тогда два выстрела в голову. После этого россиянин ушел. «Когда я лежал, он выстрелил в капюшон, но повезло, не задело голову просто», — рассказывает мальчик.

У парня огнестрельное ранение в предплечье и руку. Когда Юра понял, что жив – он бежал не оглядываясь, в местном садике ребенку оказали первую помощь.

47-летний Руслан Нечипоренко был многодетным отцом. Вместе с женой Аллой они воспитывали троих сыновей – кроме Юры, 18-летнего Валерия и 17-летнего Андрея. Чтобы унести тело мужа, семье пришлось два дня договариваться с оккупантами, чтобы разрешили забрать Руслана с дороги. Похоронить его смогли во дворе дома, который своими руками строил Руслан. "Нам помогли люди выкопать во дворе могилу и мы самовольно похоронили моего мужа", — говорит мама Юри.

После этого Алла с тремя сыновьями и свекровью решили бежать из Бучи. Чтобы добраться до "зеленого коридора" им пришлось преодолеть тот же путь, где убили Руслана и ранили Юру. «Мы не знали, будет ли мы жить, были взрывы, ездила техника. Мы шли и прощались с жизнью каждую секунду», – рассказывает женщина.

Алла надеется, что за это военное преступление ответит и непосредственный исполнитель и командиры. Что смогла – она зафиксировала на телефон и очень переживала, чтобы его не забрали на российских блокпостах, когда они выходили из Бучи. «Я не знала, смогу ли сохранить информацию, но, к счастью, мужчин выводили из автобусов проверяли, женщин и детей не трогали. Поэтому все-таки какая-то информация сохранилась», – говорит Алла.

Все данные о военных преступлениях против гражданских – прокуратура просит украинцы документировать и эти показания оставлять на сайте warcrimes.gov.ua.

Эти доказательства будут использованы для уголовного преследования причастных к преступлениям по украинскому законодательству. А также в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания. Уже сейчас расследуется более 1700 дел о военных преступлениях России. Это многочисленные случаи разрушений домов, убийств мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на захваченной украинской территории.

Тем временем раны Юры осмотрели врачи. На восстановление руки уйдет не мало времени. 14-летний парень прижимает к себе маму. Им некуда возвращаться. Пока их семью в Черкасской области приютить у себя родственники.

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