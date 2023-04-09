Оккупанты убили ракетой 11-летнюю девочку в Запорожье и выпустили по Херсонщине 495 снарядов — ситуация в регионах

Ночь против 9 апреля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 воскресенья, 9 апреля.

Черниговщина

За минувшие сутки – три обстрела, Новгород-Северский район, из минометов (до 20 взрывов) и вероятно запуск ракеты с самолета. Без жертв и пострадавших. Разрушений нет.

Сумщина

Утром с территории России совершено три артиллерийских обстрела Середино-Будской громады. Зафиксировано пять прилетов. По предварительным данным – без разрушений и пострадавших. Вчера в течение дня россияне совершили семь обстрелов пограничных громад – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 прилетов.

Запорожская область

Трое жителей области погибли, еще пять получили ранения в результате вражеских атак за минувшие сутки.

Запорожье, Орехов, Гуляйполе и еще 15 населенных пунктов стали целями для российских снарядов: один ракетный обстрел, четыре авиационных, пять атак БПЛА и 46 артобстрелов совершил враг.

За сутки разрушены или повреждены несколько десятков объектов: квартир, домов, хозяйственных сооружений. Специалисты фиксируют разрушение

Ночью враг атаковал областной центр, попал в частный дом. Погиб отец и ребенок, мать удалось достать из-под завалов.

Днепропетровщина

Вчера враг обстреливал Никопольский район, бил из тяжелой артиллерии и БПЛА. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады. Там снаряды повредили газопровод и забор. Последствия атак еще уточняют спасатели. Без пострадавших.

Харьковщина

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетнее, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.

Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно, ракета Х-59) по территории рядом с водохранилищем в Харьковском районе, повреждены здания в поселке Малая Даниловка.

Вчера враг нанес ракетный удар по поселку Большой Бурлук Купянского района. Ракета предварительно С-300 попала в землю на открытой территории. Частично повреждены три жилых дома и три хозяйственных постройки.

В результате обстрелов поселка Двуречная Купянского района погибли два гражданских мужчины — 65 и 34 лет.

При обстреле с. Подолы Купянского района повреждено частное домовладение, ранение получила 65-летняя женщина. Также в с. Подолы обстрелом поврежден электротрансформатор.

В Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.

В поселке Слобожанское Чугуевского района мужчина нашел подозрительный предмет и начал разбирать его, в результате чего он взорвался – его госпитализировали с взрывным ранением.

Луганщина

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кузьминого, находящегося в Кременской громаде. Артиллерийские обстрелы от россиян потерпели Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

Донетчина

За прошедшие сутки враг совершил авиаудар неуправляемой ракетной системой, применял артиллерию и миномет. Обстреляны: Бахмут, Константиновка, Курахово, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Очеретино, с.Времевка, с.Дружба. Во всех населенных пунктах разрушений подверглись жилые сектора. За сутки – двое раненых.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 71 обстрел, выпустив 495 снарядов из разного вида вооружения и авиации.

Херсон враг обстрелял шесть раз (23 снаряда).

По информации Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Горностаевском районе проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома.

На деоккупированной территории Херсонщины продолжаются работы по восстановлению и восстановлению.

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