Оккупанты убили ракетой 11-летнюю девочку в Запорожье и выпустили по Херсонщине 495 снарядов — ситуация в регионах

Ночь против 9 апреля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.
Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 воскресенья, 9 апреля.
Черниговщина
За минувшие сутки – три обстрела, Новгород-Северский район, из минометов (до 20 взрывов) и вероятно запуск ракеты с самолета. Без жертв и пострадавших. Разрушений нет.
Сумщина
Утром с территории России совершено три артиллерийских обстрела Середино-Будской громады. Зафиксировано пять прилетов. По предварительным данным – без разрушений и пострадавших. Вчера в течение дня россияне совершили семь обстрелов пограничных громад – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 прилетов.
Запорожская область
Трое жителей области погибли, еще пять получили ранения в результате вражеских атак за минувшие сутки.
Запорожье, Орехов, Гуляйполе и еще 15 населенных пунктов стали целями для российских снарядов: один ракетный обстрел, четыре авиационных, пять атак БПЛА и 46 артобстрелов совершил враг.
За сутки разрушены или повреждены несколько десятков объектов: квартир, домов, хозяйственных сооружений. Специалисты фиксируют разрушение
Ночью враг атаковал областной центр, попал в частный дом. Погиб отец и ребенок, мать удалось достать из-под завалов.
Днепропетровщина
Вчера враг обстреливал Никопольский район, бил из тяжелой артиллерии и БПЛА. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады. Там снаряды повредили газопровод и забор. Последствия атак еще уточняют спасатели. Без пострадавших.
Харьковщина
На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка.
На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетнее, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.
Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно, ракета Х-59) по территории рядом с водохранилищем в Харьковском районе, повреждены здания в поселке Малая Даниловка.
Вчера враг нанес ракетный удар по поселку Большой Бурлук Купянского района. Ракета предварительно С-300 попала в землю на открытой территории. Частично повреждены три жилых дома и три хозяйственных постройки.
В результате обстрелов поселка Двуречная Купянского района погибли два гражданских мужчины — 65 и 34 лет.
При обстреле с. Подолы Купянского района повреждено частное домовладение, ранение получила 65-летняя женщина. Также в с. Подолы обстрелом поврежден электротрансформатор.
В Изюме на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.
В поселке Слобожанское Чугуевского района мужчина нашел подозрительный предмет и начал разбирать его, в результате чего он взорвался – его госпитализировали с взрывным ранением.
Луганщина
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кузьминого, находящегося в Кременской громаде. Артиллерийские обстрелы от россиян потерпели Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.
Донетчина
За прошедшие сутки враг совершил авиаудар неуправляемой ракетной системой, применял артиллерию и миномет. Обстреляны: Бахмут, Константиновка, Курахово, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Очеретино, с.Времевка, с.Дружба. Во всех населенных пунктах разрушений подверглись жилые сектора. За сутки – двое раненых.
Херсонщина
За сутки по области противник совершил 71 обстрел, выпустив 495 снарядов из разного вида вооружения и авиации.
Херсон враг обстрелял шесть раз (23 снаряда).
По информации Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Горностаевском районе проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома.
На деоккупированной территории Херсонщины продолжаются работы по восстановлению и восстановлению.
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