Оккупанты убили супругов в Орехове и атаковали Киевщину "шахедами": как прошла ночь в регионах

В минувшие дни российские оккупанты обстреляли 11 областей Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Киевщина

Около ночи враг обстрелял Киевскую область "шахедами" . Все цели сбиты. Попаданий не зафиксировано, обошлось без пострадавших. В результате падения обломков повреждено около десяти частных домов и один многоэтажный (выбитые окна). Также ликвидировано несколько пожаров травяного покрова. Оперативные службы на местах продолжают ликвидацию и фиксацию последствий ночной атаки. Информация о последствиях уточняется.

Черниговщина

За день россияне совершили 10 обстрелов, всего 124 взрыва. Из минометов, гранатометов, артиллерии враг бил по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Во время обстрела Сновской общины поврежден автомобиль, загорелось поле с рожью на частном участке. Без жертв.

Сумщина

Ночью и утром враг совершил 8 обстрелов приграничья. Зафиксировано 40 взрывов по приграничной территории и населенным пунктам Сумской области. Обстреляно 5 территориальных общин: Середино-Будскую, Миропольскую, Краснопольскую, Эсманскую, Белопольскую. Предварительно – без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 180 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская общины. Без последствий.

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Запорожская область

В Орехове завершились спасательно-поисковые работы на месте авиаудара Из-под завалов извлечены тела еще троих погибших местных жителей: мужчин 50, 56 и 64 лет. Управляемая авиабомба унесла жизни семи Ореховян. 11 потерпевших получают необходимое лечение в медицинских учреждениях. Еще двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, но госпитализации они не требовали.

За прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов по территории 12 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области: авиаудар пришелся по Орехову, трижды бил с РСЗО по Новодаровке, 61 удар с артиллерии совершил по Орехову, Гуляйполе, Левадному, Новодаровке, Гуляйке. К счастью, людей не задело. Добавлено 29 сообщений о разрушении гражданских объектов: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи.

Днепропетровщина

Ночью враг бил из тяжелой артиллерии. Дважды – по Марганецкому обществу и еще раз – Никополем. Обошлось без погибших и пострадавших. Вчера во вражеский удар с РСЗО "Торнадо-С" попала Межевская община Синельниковского района.

Ранение получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и 3 авто. Обстрелял агрессор и Марганецкую общину Никопольщины. Применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы.

Харьковщина

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Басово и Одноробовка Богодуховского района и Ветеринарное Харьковского района. Враг также совершил минометные и артиллерийские обстрелы Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Огурцово и Землянки Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Кисловка.

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В результате обстрела из артиллерии с. Тимофеевка Богодуховского района частично поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Также вчера враг обстрелял Двухлетнюю Купянский район. Ранение получил 64-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии. В результате обстрела из артиллерии и вертолетов с. Одноробовка Богодуховского района повреждено 5 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.

Луганщина

Враг продолжает целить по деоккупированным населенным пунктам региона. Снова обстрелял из артиллерии Невское и Белогоровку. По последней также нанес авиационный удар. За сутки противник совершил 95 обстрелов (412 снарядов).

Донетчина

За прошедшие сутки решисты совершили 20 обстрелов, обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Торецк, Северск, пгт Большая Новоселка, с.Бердичи, с.Благодатное, пгт Гостре, с. Белогоровка, с.Предтечино, с.Соловьево. Повреждены 19 объектов: 18 жилых домов,

админздание сельского совета. За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 7 раненых.

Одесщина

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 19 вражеских ударных БПЛА «Shahed-136/131», еще 3 другими подразделениями Сил обороны юга Украины. Также за прошедшие сутки уничтожен российский ударный БпЛА «Ланцет».

Николаевщина

Вчера фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет. Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по мысу Очаковский и акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

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Херсонщина

За сутки по области противник совершил 52 обстрела (297 снарядов), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (21 снаряд). Рашисты попали в районы 15 населенных пунктов области. Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный горожанин. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Также россияне ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное. Из-за вражеских обстрелов многоквартирный дом потерпел разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах. оперативно прибывшие на место происшествия бригады скорой оказали пострадавшим медицинскую помощь. Всего за сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Отметим, что во время авиационного удара управляемыми авиабомбами по пункту выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области погибли супруги железнодорожников. У них осталась восьмилетняя дочь.