Оккупанты убили в Мариуполе более 25 тысяч человек, большинство из них — мирные — полк "Азов"

Российская армия за более чем 2,5 месяца блокады Мариуполя убила более 25 тысяч человек, большинство из них – это мирные жители.
Это данные полка "Азов", которые они ведут самостоятельно с начала полномасштабного вторжения РФ в город.
Об этом сообщил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции из "Азовстали" в воскресенье, 8 мая.
"Захват Мариуполя происходит последние 2,5 месяца. Ситуация такова, которую раньше никогда не видели в истории. Такая осадка и такой захват происходило так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных врага, да и значительных потерь среди мирного населения", — сказал Самойленко.
Относительно ситуации на "Азовстали", как отмечают защитники Мариуполя, она критически сложна. Враг ведет постоянные обстрелы. Только за минувшую ночь бойцы насчитали около 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, танки, минометы, снайперы, а пехота пытается идти на штурм.
Напомним, российские захватчики продолжают блокировать и штурмовать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого россияне обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня.
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