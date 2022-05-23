Оккупанты убили в Украине более 4,5 тыс. мирных жителей, среди них 232 ребенка — Венедиктова

Оккупанты убили в Украине более 4,5 тыс. мирных жителей, среди них 232 ребенка — Венедиктова

Военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, а также журналистскими расследованиями.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, от рук российских оккупантов погибло минимум 4600 мирных жителей, из них 232 ребенка.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время открытия в понедельник выставки Russia War Crimes House в здании, которое много лет было российским домом в Давосе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных сил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят о преднамеренной жестокости и насилии в отношении мирных жителей", — сказала она.

Она также подчеркнула, что эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий.

Напомним, российский военный впервые признался следователем в убийстве мирного украинца.

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