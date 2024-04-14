Оккупанты ударили артиллерией по Запорожской области – есть раненый

Оккупационные войска России днем 14 апреля обстреляли из артиллерии Запорожскую область — 73-летний мужчина получил ранения. Его доставили в больницу.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Враг коварен и единственный путь спастись — переехать в более безопасное место", — призвал глава ОВА.

Как записаться на бесплатную эвакуацию из прифронтовых общин:

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" — 0800339291.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

для жителей Пологовского района – 050-272-72-76;

ля жителей Васильевского района – 097-826-20-02.

При эвакуации люди получают финансовую, гуманитарную и социальную помощь.

Напомним, в Сумской области оккупанты атаковали грузовик дроном – погиб водитель (фото).

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