Оккупанты ударили артиллерией по Запорожской области – есть раненый

Россияне обстреляли Запорожскую область.
Оккупационные войска России днем 14 апреля обстреляли из артиллерии Запорожскую область — 73-летний мужчина получил ранения. Его доставили в больницу.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Враг коварен и единственный путь спастись — переехать в более безопасное место", — призвал глава ОВА.
Как записаться на бесплатную эвакуацию из прифронтовых общин:
Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" — 0800339291.
Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:
- для жителей Пологовского района – 050-272-72-76;
- ля жителей Васильевского района – 097-826-20-02.
При эвакуации люди получают финансовую, гуманитарную и социальную помощь.
Напомним, в Сумской области оккупанты атаковали грузовик дроном – погиб водитель (фото).
Читайте также ведущие новости дня: