Оккупанты ударили авиабомбами по Авдеевскому коксохимзаводу — вспыхнул пожар

Над крупнейшим в Европе коксохимическим предприятием поднимается густой черный дым.
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram бывший руководитель завода, народный депутат Муса Магомедов.
По его словам, авиаудар пришелся на скрубберы цеха улавливания, которые в результате атаки охватило пламя. Над крупнейшим в Европе коксохимическим предприятием поднимается густой черный дым.
Народный депутат опубликовал в Сети последствия удара по заводу. Но предупредил, что оккупанты снова будут врать, что попали в боекомплект, которых на территории завода никогда не было.
Напомним, в 26 сентября российские захватчики сбросили 20 управляемых авиабомб на Херсонщину, в результате атаки погибшие.
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