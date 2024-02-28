Оккупанты ударили баллистическими ракетами по Покровску – какие последствия (фото)

Россияне нанесли ракетный удар по Донетчине.
Оккупационные войска России в ночь на 28 февраля ударили четырьмя баллистическими ракетами по Покровску в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Пострадавших в результате атаки нет. Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.
"Местные власти сейчас проводят обследование поврежденных объектов. Людям, чье жилье получили повреждения, будет оказана необходимая помощь", — отметил он.
Для ликвидации последствий обстрела работают все соответствующие службы – ГСЧС, правоохранители, коммунальщики.
Напомним, российская армия продвинулась в районе Бахмута – в ISW назвали следующий город врага.
Читайте также ведущие новости дня:
- Запад повышает ставки – как ответит Путин: сценарии третьего года полномасштабной войны на фоне второго "пришествия" Трампа в США
- "Авдеевские "ждуны" могли и гранату бросить на наши позиции": боец рассказал о местных, ожидавших РФ
- Благодаря чему ВСУ стали чаще сбивать самолеты РФ: в Defense Express объяснили