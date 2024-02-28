Оккупанты ударили баллистическими ракетами по Покровску – какие последствия (фото)

Россияне нанесли ракетный удар по Донетчине.

Оккупационные войска России в ночь на 28 февраля ударили четырьмя баллистическими ракетами по Покровску в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Пострадавших в результате атаки нет. Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.

"Местные власти сейчас проводят обследование поврежденных объектов. Людям, чье жилье получили повреждения, будет оказана необходимая помощь", — отметил он.

Последствия ракетного удара по Покровску в ночь на 28 февраля 2024/Фото: Вадим Филашкин

Последствия ракетного удара по Покровску в ночь на 28 февраля 2024 года/Фото: Вадим Филашкин

Последствия ракетного удара по Покровску в ночь на 28 февраля 2024 года/Фото: Вадим Филашкин

Последствия ракетного удара по Покровску в ночь на 28 февраля 2024/Фото: Вадим Филашкин

Последствия ракетного удара по Покровску в ночь на 28 февраля 2024/Фото: Вадим Филашкин

Последствия ракетного удара по Покровску в ночь на 28 февраля 2024 года/Фото: Вадим Филашкин

Для ликвидации последствий обстрела работают все соответствующие службы – ГСЧС, правоохранители, коммунальщики.

Напомним, российская армия продвинулась в районе Бахмута – в ISW назвали следующий город врага.

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