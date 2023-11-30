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Оккупанты ударили беспилотниками по Одесской области: что известно о попадании

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2051
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ударили беспилотниками по Одесской области: что известно о попадании

Беспилотник. / Фото: МВД

Пострадавших нет.

Ночью 30 ноября русские войска атаковали Одесскую область беспилотниками Shahed. Украинская противовоздушная оборона уничтожила пять БПЛА. Впрочем, есть попадания.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью российские террористы атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Пять "Шахедов" уничтожили наши силы ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам главы ОВА, в результате "прилета" повреждено неиспользовавшееся здание. На месте попадания возникло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Люди не пострадали, подчеркнул Кипер.

Напомним, ночью 30 ноября российская армия совершила на Украину атаку дронов и ракет С-300. оккупанты выпустили 20 БпЛА. ПВО сбило 14 российских беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
2051
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