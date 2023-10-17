Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты ударили дронами по Одесчине: фото последствий попадания

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2299
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты ударили дронами по Одесчине: фото последствий попадания

Разрушено здание школы парусного спорта в Одессе/Фото: Силы обороны юга

Обломки дронов-камикадзе попали в яхт-клуб в Одессе.

В ночь на 17 октября российская армия атаковала ракетами и беспилотниками южные регионы Украины. Из крымского мыса Чауда Россия направила шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", заходивших на удар по Одесчине из акватории Черного моря. Все дроны были сбиты силами Противовоздушной обороны.

Фото последствий попаданий в Одесской области показали Силы обороны юга.

Так, обломки одного из сбитых БпЛА упали на яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали.

Последствия удара дронами по Одессе 17 октября/Фото: Силы обороны юга / ©
Последствия удара дронами по Одессе 17 октября/Фото: Силы обороны юга
Последствия удара дронами по Одессе 17 октября/Фото: Силы обороны юга / ©
Последствия удара дронами по Одессе 17 октября/Фото: Силы обороны юга
Последствия удара дронами по Одессе 17 октября/Фото: Силы обороны юга / ©
Последствия удара дронами по Одессе 17 октября/Фото: Силы обороны юга

Силы обороны юга также добавили, что позже из самолетов тактической авиации была направлена ракета Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевщиной.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона отметила, что враг продолжает терроризировать южный регион, используя достаточно активно воздух.

Шесть "Шахедов", направленных с Крымского полуострова в направлении Одессы, были уничтожены на подлете в море.

Напомним, ночью 17 октября российская оккупационная армия атаковала Украину беспилотниками, ракетами Х-59 и С-300.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2299
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация