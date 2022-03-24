Оккупанты ударили фосфорными бомбами по Рубежному и с моря ракетами по Харькову: какая ситуация в регионах

Оккупанты ударили фосфорными бомбами по Рубежному и с моря ракетами по Харькову: какая ситуация в регионах

В Чернигове вражеские обстрелы повредили аммиакопровод.

Сегодня, 24 марта, уже 29-й день широкомасштабного вторжения России в Украину. Как прошла ночь и какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Киевская область

Ночью воздушная тревога по всей области. Были бои в Ирпене, Гостомеле. Постоянные артиллерийские обстрелы. В Фастовском районе обстреляли село Ясногородка. Коцюбинское в Бучанском районе – минометный обстрел. Информация о погибших и раненых среди мирных жителях уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.

Черниговская область

Чернигов: оборона города. Российская армия резко увеличила количество обстрелов города, жилых и промышленных районов. Особенно интенсивно вечером. Вечером 23 марта поврежден аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова. На месте работала ГСЧС, предварительно утечка аммиака не зафиксирована. Население города на всякий случай предупредило порядок действий в случае химической угрозы. Данные о разрушениях в результате обстрелов уточняются.

Житомирская область

Ночь неспокойная. Было несколько тревог. Попадание ракеты в промышленный объект в Новограде-Волынском районе. Погибших и травмированных нет.

Сумская область

Кроме Ахтырского района, где шли бои и движение вражеских колонн, ночь в области прошла относительно тихо. Информация о разрушениях и пострадавшем мирном населении пока отсутствует.

Харьковская область

Ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний на Харьков, но ВСУ на своих позициях, прорывов врага не произошло. Российские оккупанты 23 марта из Черного моря обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр". Область: продолжаются бои в Изюмском районе, вчера там сбили два самолета оккупантов. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Луганская область

Обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. По окрестностям Рубежного нанесен удар фосфорными бомбами. Четверо погибших, двое из которых — дети и шесть раненых.

Донецкая область

Ситуация напряженная. Авдеевка, Очеретино – бои. Вчера обстреляли Бахмут. Мариуполь в блокаде, но борется. Гуманитарный груз ни один не доехал. Марьинку россияне доразрушают – наступают, ВСУ отбрасывают их обратно.

Николаевская область

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, без учета воздушных тревог. Продолжаются работы по подключению обесточенных населенных пунктов к электричеству.

Херсонская область

Положение области остается сложным. Выстрелы и сильнейшие взрывы были ночью в Чернобаевке. Поступали сообщения о взрывах в громадах возле Снегиревки и на границе с Днепровщиной. Относительно похищений — вчера поздно вечером был освобожден из плена директор театра Александр Книга.

Одесская, Днепровская области

Ночью или утром воздушные тревоги. Удары не зафиксированы.

Кировоградская, Днепровская, Ровенская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская, Винницкая, Закарпатская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Запорожская области

Ночь прошла без тревог.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.

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