Оккупанты ударили фосфорными снарядами по частному сектору в Бахмуте (видео)

Российские оккупационные войска нанесли удар фосфорными снарядами по частным домам одного из районов Бахмута Донецкой области.

Соответствующее видео обнародовал канал "СтратКом ВСУ" в Telegram.

"Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы в частном секторе одного из районов Бахмута", – говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что с военной точки зрения Бахмут имеет очень выгодное положение, поскольку открывает дальнейшие пути в такие города, как Славянск, Краматорск и Часов Яр. Именно поэтому оккупанты так активно его штурмуют.

Американский Институт изучения войны предполагает, что российские войска снизили темп наступления под Бахмутом после удара Вооруженных сил Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что мобилизованные россияне в Украине понесут огромные потери, только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает по сотне "мобиков", не считая раненых.

Тем временем оккупационная армия сама подтверждает, что применяет в Бахмуте запрещенное оружие. Об этом один из оккупантов рассказал жене в телефонном разговоре, который перехватила СБУ.