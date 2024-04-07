Оккупанты ударили "Градами" по Гуляйполю на Запорожье — есть жертвы

Оккупационная армия России обстреляла из "Градов" прифронтовый город Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки погибли трое гражданских людей.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. Еще один мужчина ранен — его доставили в больницу", — уточнил он.

Федоров напомнил о возможности эвакуации из Запорожской области.

Как записаться на эвакуацию из прифронтовых громад:

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" — 0800339291.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

- для жителей Пологовского района – 050-272-72-76;

- для жителей Васильевского района – 097-826-20-02.

"Во время эвакуации люди получают всю необходимую помощь – финансовую, гуманитарную, социальную", — добавил Федоров.

Напомним, в ночь на 7 апреля оккупанты атаковали дронами два района Харькова.

Читайте также ведущие новости дня: