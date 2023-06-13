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Оккупанты ударили из артиллерии по Сумщине – есть попадания в детский интернат

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты ударили из артиллерии по Сумщине – есть попадания в детский интернат

оккупанты уготовили из артиллерии по Сумщине. / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В Сумской области в результате атак россиян есть повреждение гражданских объектов инфраструктуры.

В ночь на 13 июня российские захватчики обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов. Оккупанты попали в детский интернат.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В Белопольской громаде зафиксированы обстрелы из миномета (16 взрывов) и ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела произошло возгорание кровли актового зала детского дома-интерната", — говорится в сообщении.

В приграничных громадах зафиксировано 27 взрывов. Под обстрел попали Эсманская, Белопольская, Середино-Будская громады.

На Середино-Будскую громаду враг сбросил четыре мины. В результате обстрела поврежден магазин. Эсманская громада – был обстрел из миномета, два взрыва.

Напомним, в Кривом Роге выросло количество погибших после ракетного удара по жилому дому.

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Дата публикации
Просмотры
1014
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