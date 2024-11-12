Оккупанты ударили из авиации по Запорожской области: люди были заблокированы в доме (фото)

В результате вражеской атаки была повреждена многоэтажка.
В Запорожской области российские войска нанесли несколько авиаударов и попали по жилой застройке.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Оккупанты попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.
"Два человека оказались заблокированными в поврежденной вражеским авиаударом многоэтажке в Степногорске. Чрезвычайники освободили людей", – отметил Федоров.
Помощь медиков людям не понадобилась.
Напомним, на Запорожье ночью раздались взрывы после предупреждения об угрозе применения управляемых авиабомб.
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