Оккупанты ударили из авиации по Запорожской области: люди были заблокированы в доме (фото)

В результате вражеской атаки была повреждена многоэтажка.

В Запорожской области российские войска нанесли несколько авиаударов и попали по жилой застройке.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Оккупанты попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.

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"Два человека оказались заблокированными в поврежденной вражеским авиаударом многоэтажке в Степногорске. Чрезвычайники освободили людей", – отметил Федоров.

Помощь медиков людям не понадобилась.

Разрушение в Запорожской области из-за российских авиаударов/Фото: Запорожская ОВА

Разрушение в Запорожской области из-за российских авиаударов/Фото: Запорожская ОВА

Напомним, на Запорожье ночью раздались взрывы после предупреждения об угрозе применения управляемых авиабомб.

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