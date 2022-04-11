Оккупанты ударили из тяжелого вооружения по многоэтажке в Лисичанске: известно о первой жертве (фото)

Оккупанты ударили из тяжелого вооружения по многоэтажке в Лисичанске: известно о первой жертве (фото)

ГСЧС продолжает разбирать завалы.

Российские оккупанты 11 апреля обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. В результате атаки захватчиков известно о как минимум одном погибшем.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший. Информация будет обновляться", — заявил Гайдай.

Напомним, главврач подыгрывает кадыровцам: в оккупированной больнице Рубежного враг снимает пропагандистские видео.

Читайте также: