Оккупанты ударили из тяжелого вооружения по многоэтажке в Лисичанске: известно о первой жертве (фото)

ГСЧС продолжает разбирать завалы.
Российские оккупанты 11 апреля обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. В результате атаки захватчиков известно о как минимум одном погибшем.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший. Информация будет обновляться", — заявил Гайдай.
Напомним, главврач подыгрывает кадыровцам: в оккупированной больнице Рубежного враг снимает пропагандистские видео.
Читайте также:
- Из-под обстрелов оккупантов в Луганской области эвакуировали 120 раненых и тяжелобольных: куда и как перевезли пациентов
- На Донецком направлении враг не оставляет попыток взять под контроль Рубежное, Попасную и Новобахмутовку – Генштаб
- Гайдай заявил, что в "ЛНР" не осталось мужчин: кого-то схватили, а кто-то скрывается от войны
- "Это больная орда, которая хочет войны": Гайдай отмечает, что РФ не воевала с равными себе странами