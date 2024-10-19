Оккупанты ударили КАБами и "Шахедами" по Сумщине: есть попадания и пострадавшие

На местах прилетов работают все соответствующие службы.

В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской громаде, применив КАБы и "Шахеды".

О последствиях атаки сообщили в ОВА.

"В результате вражеской атаки, предварительно ранения получили семь человек. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины. На местах прилетов работают все необходимые службы. Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага", — говорится в сообщении.

ПВО уничтожила три вражеских "Шахеда".

Напомним, ночью против 19 октября российские захватчики совершили ракетную атаку по Одессе.

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