Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине: есть пострадавшие, в частности ребенок

Войска РФ сбросили три КАБа на Золочев Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Удар по Золочеву в Харьковской области

Подробности

Как отмечается, 19 января около 23:05 вооруженные силы РФ нанесли три авиационных удара по с. Золочев Богодуховского района. Разрушены три жилых дома, еще более 15 — повреждены. .

"Получила ранение 14-летняя девушка. Ребенок доставили в больницу. 87-летняя женщина получила острую реакцию на стресс", — говорится в сообщении.

Несмотря на сложную ситуацию в безопасности, прокуроры совместно со следователями полиции принимают все меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими армии РФ.

Напомним, 18 января в Харькове и области прогремели взрывы.

Читайте также: