Оккупанты ударили КАБом по Харькову: Синегубов сообщил о последствиях

Оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по Харькову.

Об этом в официальном Телеграмм-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Возник пожар, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", — написал Синегубов.

Напомним, наступление врага в Харьковской области пропагандистские СМИ РФ еще недавно называли "поворотным моментом" во всей войне против Украины. Однако в реальности ситуация совсем другая.

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