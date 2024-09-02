Оккупанты ударили КАБом по пригороду Харькова — Синегубов сообщил о последствиях

Оккупанты ударили российской коррегированной авиационной бомбой калибром 500 кг (КАБ) по Русской Лозовой в пригороде Харькова. По предварительным данным, есть один пострадавший.

Об этом говорится в сообщении главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Повреждено частное домовладение.

Информация обновляется.

Также в Харькове зафиксировано попадание в Киевском районе. По состоянию на 16.00 о пострадавших не сообщают.

Известно, что поврежден автомобиль.

Обзор продолжается.

Напомним, 2 сентября воздушные силы предупреждали о пусках КАБов на Харьковщине, а также о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией в области.

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