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Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по поселку в Харьковской области: есть жертвы (фото)

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Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по поселку в Харьковской области: есть жертвы (фото)

Фото: Полиция Харьковской области

Российские войска 10 августа обстреляли поселок Старый Салтов в Чугуевском районе Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли два человека.

По данным правоохранителей, обстрелы оккупанты произвели кассетными боеприпасами.

Об этом полиция Харьковской области сообщила в Сети.

"10 августа около 12:00 враг в очередной раз обстрелял поселок Старый Салтов. Двое гражданских получили ранения, не совместимые с жизнью, и погибли на месте", — говорится в заявлении.

По этому факту полиция открыла уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

Фото: Полиция Харьковской области / ©
Фото: Полиция Харьковской области
Фото: Полиция Харьковской области / ©
Фото: Полиция Харьковской области

Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где оккупанты вели штурмовые действия.

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