Оккупанты ударили по 9 населенным пунктам Харьковщины, но не наступали — Генштаб

На Слобожанском направлении военная ситуация 2 сентября не изменилась.
Российские оккупанты не пытались наступать на позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом утром 3 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб", — говорится в сообщении.
На Славянском направлении из артиллерии армия РФ обстреливала Большую Камышевуху, Карнауховку, Вернополье.
"Активных наступательных действий враг не предпринимал", — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что во время боев на юге украинские воины поразили командно-наблюдательный пункт в Снегиревке Николаевской области и понтонную переправу возле Казацкого.
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