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Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине – медик получил контузию (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине – медик получил контузию (фото)

Последствия обстрела в Херсонской области. / Фото: Полиция Херсонской области

Российская армия обстреляла амбулаторию в селе Станислав.

Оккупационная армия РФ днем 11 сентября обстреляла амбулаторию в селе Станислав на Херсонщине, ранен фельдшер.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за вражеского удара в медицинском заведении повреждены окна и крыша. Минно-взрывную травму и контузию получил фельдшер. Пострадавшему оказывают медпомощь", — говорится в сообщении.

Повреждена амбулатория в Херсонской области в результате обстрелов РФ. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Повреждена амбулатория в Херсонской области в результате обстрелов РФ. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Повреждена амбулатория в Херсонской области в результате обстрелов РФ. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Повреждена амбулатория в Херсонской области в результате обстрелов РФ. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, в Сумской области в результате ударов дронами поврежден двухэтажный дом (фото).

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Дата публикации
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170
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