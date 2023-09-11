Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине – медик получил контузию (фото)

Российская армия обстреляла амбулаторию в селе Станислав.
Оккупационная армия РФ днем 11 сентября обстреляла амбулаторию в селе Станислав на Херсонщине, ранен фельдшер.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Из-за вражеского удара в медицинском заведении повреждены окна и крыша. Минно-взрывную травму и контузию получил фельдшер. Пострадавшему оказывают медпомощь", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области в результате ударов дронами поврежден двухэтажный дом (фото).
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