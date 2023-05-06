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Оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2335
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами

Фото: Скриншот

Российские оккупанты в который раз использовали в Бахмуте фосфорные боеприпасы.

Российская армия 6 мая использовала в Бахмуте запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Бахмут, 6 мая 2023 года. Враг накрывает Бахмут фосфорными боеприпасами", – написал Штефан.

Отметим, что вечером 5 мая стало известно, что российские оккупанты используют против украинских военных в Бахмуте запрещенные во всем мире фосфорные боеприпасы.

Напомним, что в Бахмут на место "вагнеровцев" придет другое "пушечное мясо".

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Дата публикации
Просмотры
2335
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