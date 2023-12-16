Оккупанты ударили по больнице на Херсонщине — момент удара зафиксировала камера

Оккупационная армия России в ночь на 16 декабря атаковала дронами Херсонскую область – пострадало здание медучреждения, на территории некоторых корпусов возник пожар.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с "прилетом" по зданию.

В момент удара в медучреждении, кроме пациентов, находились патрульные и работники больницы.

Во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище, травмы получил врач медучреждения. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал атаку по медучреждению и подчеркнул, что "Россия целенаправленно атакует больницу в Херсоне своими БПЛА".

Напомним, ночью на субботу, 16 декабря, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками — ПВО уничтожила 30 ударных дронов.

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