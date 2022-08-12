Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска: есть жертвы

Известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.
Российские оккупанты вечером 12 августа в очередной раз обстреляли Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
По его словам, в этот раз под ударом оказался частный сектор. Мэр отметил, что по предварительной информации, в результате удара есть жертвы.
Позже глава Донецкой ОВ Павел Кириленко уточнил, что, по оперативной информации, точно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.
Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, вспыхнул пожар в частном секторе.
"На месте работают стражи порядка и спасатели. Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить", - отметил Кириленко.
Напомним, что ночью 12 августа оккупанты накрыли ракетами Краматорск и Курахово.
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