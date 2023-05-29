Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибший и пострадавший ребенок (фото)

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Днепропетровщине. Под обстрелом была Покровская община Синельниковского района.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Как стало известно, во время атаки в Покровском обществе погиб мужчина. Кроме того, пострадали девять человек, в том числе 11-летний ребенок.

“Разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили. Информация уточняется”, – рассказал Сергей Лысак.

Погиб мужчина, пострадали девять местных / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Есть разрушение частных домов

Напомним, что в ночь на 29 мая оккупанты устроили очередную массированную атаку по Украине крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг целился по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

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