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Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибший и пострадавший ребенок (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибший и пострадавший ребенок (фото)

Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину

Девять местных жителей получили травмы разной степени тяжести.

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Днепропетровщине. Под обстрелом была Покровская община Синельниковского района.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Как стало известно, во время атаки в Покровском обществе погиб мужчина. Кроме того, пострадали девять человек, в том числе 11-летний ребенок.

“Разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили. Информация уточняется”, – рассказал Сергей Лысак.

Погиб мужчина, пострадали девять местных / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Погиб мужчина, пострадали девять местных / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Есть разрушение частных домов / ©
Есть разрушение частных домов

Напомним, что в ночь на 29 мая оккупанты устроили очередную массированную атаку по Украине крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг целился по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
1323
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