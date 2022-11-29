Оккупанты ударили по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: ранена женщина (фото)

Российские военные ударили по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии, в результате ранена пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Сегодня после обеда оккупационная армия Российской Федерации ударила из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе. В результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения: она получила легкие повреждения, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно", — рассказывает амбулаторно.

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Захватчики также повредили в громаде около полудесятка частных домов, хозяйственное сооружение, газопровод.

Лукашук добавил, что, несмотря на несколько сигналов воздушной тревоги, в других районах Днепропетровщины день прошел спокойно. Вражеские обстрелы не зафиксированы.

Напомним, вражеские захватчики всю ночь терроризировали Днепропетровщину: шесть семей остались без домов.

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