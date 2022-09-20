Оккупанты ударили по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: выпустили более 100 снарядов

По предварительной информации, люди не пострадали.

Российская армия в ночь на 20 сентября обстреляла Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под огонь попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг ударил по ним 5 раз. Выпустил на города и села более 100 снарядов. Предварительно, люди не пострадали", — написал он.

Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты так упорно держатся за правый берег Днепра на юге Украины.

В Москве отрицают зверства военных в Изюме

Читайте также: